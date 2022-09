Più di 300 kg prima di Vite al Limite, oggi è totalmente diverso: ha realizzato il suo grande sogno, fantastico (Di giovedì 22 settembre 2022) A Vite al Limite superava i 300 kg, ma oggi è totalmente diverso: dopo lo show ha realizzato il suo grande sogno, davvero fantastico! Per il paziente di cui vi andremo a parlare tra qualche istante, Vite al Limite ha rappresentato una doppia vittoria! Non solo, infatti, è dimagrito tantissimo chili, avendo l’opportunità di sottoporsi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 22 settembre 2022) Aalsuperava i 300 kg, ma: dopo lo show hail suo, davvero! Per il paziente di cui vi andremo a parlare tra qualche istante,alha rappresentato una doppia vittoria! Non solo, infatti, è dimagrito tantissimo chili, avendo l’opportunità di sottoporsi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Sono più di 1.300 le persone fermate dalla polizia russa nelle proteste contro la 'mobilitazione parziale… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Marche, prosegue l’intervento di 380 #vigilidelfuoco tra #Ancona e #PesaroUrbino: finora effettuati oltr… - gparagone : In #UE vanno a prendere il #gas dalla #Norvegia. Paese chiave ai fini allargamento #NATO. E che incassa di botto il… - AnnaNonBasta : RT @ErmannoKilgore: Ingerenze sulle #elezionipolitiche2022 gratis senza i 300 milioni risparmiati. Molto più furbo di #Putin… - Badgalste93 : RT @sailorlagna: Scusate ma per me il documentario su Wanna Marchi mette proprio in luce il livello di rincoglionimento di una generazione… -

Borsa di Milano oggi, 22 settembre: Ftse Mib oscilla e tenta il recupero Le elezioni sono alle porte, ma più che l'attesa del voto a preoccupare analisti e investitori sono ... o dell1,70%, nonostante sia balzato di oltre 300 punti all'inizio della giornata. L'S&P 500 ha ... LO SCUDETTO ROSSONERO ATTRAVERSA L'OCEANO ... una delle destinazioni sportive più iconiche in assoluto, dove AC Milan vinse la sua prima Coppa ... I primi 300 ad arrivare verranno omaggiati con un regalo per premiare la loro passione per i colori ... Corriere della Sera Le elezioni sono alle porte, mache l'attesa del voto a preoccupare analisti e investitori sono ... o dell1,70%, nonostante sia balzato di oltrepunti all'inizio della giornata. L'S&P 500 ha ...... una delle destinazioni sportiveiconiche in assoluto, dove AC Milan vinse la sua prima Coppa ... I primiad arrivare verranno omaggiati con un regalo per premiare la loro passione per i colori ... Riscaldamenti, rincari del 300% nei condomini: l’allarme degli amministratori