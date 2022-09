Più di 300 kg prima di Vite al Limite, oggi è totalmente diverso: ha realizzato il suo grande sogno, fantastico (Di giovedì 22 settembre 2022) A Vite al Limite superava i 300 kg, ma oggi è totalmente diverso: dopo lo show ha realizzato il suo grande sogno, davvero fantastico! Per il paziente di cui vi andremo a parlare tra qualche istante, Vite al Limite ha rappresentato una doppia vittoria! Non solo, infatti, è dimagrito tantissimo chili, avendo l’opportunità di sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica e di rimozione della pelle in eccesso, ma anche di realizzare uno dei suoi più grandi sogni. prima di raccontarvi cos’è successo, procediamo con ordine e scopriamo tutto quello che è accaduto in clinica. Protagonista – insieme ad Ashley Dunn, ad oggi ancora irriconoscibile – della ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 settembre 2022) Aalsuperava i 300 kg, ma: dopo lo show hail suo, davvero! Per il paziente di cui vi andremo a parlare tra qualche istante,alha rappresentato una doppia vittoria! Non solo, infatti, è dimagrito tantissimo chili, avendo l’opportunità di sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica e di rimozione della pelle in eccesso, ma anche di realizzare uno dei suoi più grandi sogni.di raccontarvi cos’è successo, procediamo con ordine e scopriamo tutto quello che è accaduto in clinica. Protagonista – insieme ad Ashley Dunn, adancora irriconoscibile – della ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Sono più di 1.300 le persone fermate dalla polizia russa nelle proteste contro la 'mobilitazione parziale… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Marche, prosegue l’intervento di 380 #vigilidelfuoco tra #Ancona e #PesaroUrbino: finora effettuati oltr… - gparagone : In #UE vanno a prendere il #gas dalla #Norvegia. Paese chiave ai fini allargamento #NATO. E che incassa di botto il… - GetLostInThEcho : RT @sailorlagna: Scusate ma per me il documentario su Wanna Marchi mette proprio in luce il livello di rincoglionimento di una generazione… - NilusIV : RT @lenisa_agostino: Vi ricordo che la Russia dispone di 15.000.000 militari riservisti. Ne ha richiamati 300.000.... Dispone di più testat… -