Pioli | 'Rinnovo? Al Milan mi sento a casa | quando uno si sente a casa non considera altro' VIDEO

AntoVitiello : #Kalulu: 'Scudetto? #Pioli ce lo dice ogni giorno: quest’anno sarà ancora più difficile. Rinnovo? Se tutto va bene… - lucabianchin7 : Intervista di @agrandesso a #Kalulu sulla @Gazzetta_it di oggi: “Maldini molto presente, spiega come difendere senz… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Rinnovo? Qui mi sento a casa' - napolimagazine : MILAN - Pioli: 'Rinnovo? Qui mi sento a casa' - apetrazzuolo : MILAN - Pioli: 'Rinnovo? Qui mi sento a casa' -

Per alcuni, come ad esempio Stefano, ilè solo una formalità ma per altri ( Leao ) la situazione è decisamente più complessa e necessita di attenzioni maggiori. Per il tecnico emiliano,......nelle prime 15 uscite di campionato e per completare la squadra da mettere a disposizione di... il club inglese ha un'opzione diper un'altra stagione ma i segnali in questo senso non ..."Io al Milan mi sento a casa. Quando uno si sente a casa non vorrebbe prendere in considerazione nessuna altra cosa. Non sono preoccupato ne' ...Firenze, 22 set. - (Adnkronos) - "Io al Milan mi sento a casa e quando uno si sente a casa uno non vorrebbe prendere in considerazione altro. Abbiamo ancora tante cose da fare ma non ...