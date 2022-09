Pioli: 'Il Milan è casa, c'è ancora tanto da fare. E il contratto non mi preoccupa' (Di giovedì 22 settembre 2022) Per Stefano Pioli è di nuovo tempo di riconoscimenti: il tecnico rossonero ha ritirato a Coverciano, casa della Nazionale, il premio Nereo Rocco, 321 panchine rossonere e una varietà di titoli ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 settembre 2022) Per Stefanoè di nuovo tempo di riconoscimenti: il tecnico rossonero ha ritirato a Coverciano,della Nazionale, il premio Nereo Rocco, 321 panchine rossonere e una varietà di titoli ...

lucabianchin7 : Gerry #Cardinale pianifica un viaggio in Italia per Milan-Juve. Se tutto andrà secondo i piani, guarderà dal vivo a… - AntoVitiello : #Pioli alla premiazione del torneo Nereo Rocco 'Al #Milan mi sento a casa e quando uno si sente a casa non prende i… - AntoVitiello : #Kalulu: 'Scudetto? #Pioli ce lo dice ogni giorno: quest’anno sarà ancora più difficile. Rinnovo? Se tutto va bene… - AndreaPropato : #Pioli: “Io al Milan mi sento a casa e quando uno si sente a casa non vorrebbe prendere in considerazione altro. Ab… - evivanco7 : RT @AntoVitiello: #Pioli alla premiazione del torneo Nereo Rocco 'Al #Milan mi sento a casa e quando uno si sente a casa non prende in cons… -