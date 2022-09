Piemonte, qui puoi ammirare l’arcobaleno autunnale: lo spettacolo unico da osservare solo tra settembre-ottobre (Di giovedì 22 settembre 2022) Avete mai sentito parlare dell’Oasi di Zegna in Piemonte? Si tratta di un’altra chicca italiana dove proprio in questo periodo si può vivere un’esperienza unica e suggestiva. L’autunno, infatti, è paesaggisticamente parlando uno dei momenti più belli dell’anno in cui poter ammirare la bellezza di alcuni posti. LEGGI ANCHE:–Il treno del foliage è il viaggio più panoramico d’Italia: il percorso per vivere la magia dell’autunno Piemonte, foliage all’Oasi di Zegna: spettacolo senza precedenti Il Piemonte non è soltanto Torino e altre città da tutti conosciuti, ma anche natura e paesaggi mozzafiato che lasciano chiunque a bocca aperta. Uno tra tanti, l’Oasi Zegna dove in questo periodo il foliage è lo spettacolo che il turista non può ritrovare in nessun altro posto. Fascino, ... Leggi su funweek (Di giovedì 22 settembre 2022) Avete mai sentito parlare dell’Oasi di Zegna in? Si tratta di un’altra chicca italiana dove proprio in questo periodo si può vivere un’esperienza unica e suggestiva. L’autunno, infatti, è paesaggisticamente parlando uno dei momenti più belli dell’anno in cui poterla bellezza di alcuni posti. LEGGI ANCHE:–Il treno del foliage è il viaggio più panoramico d’Italia: il percorso per vivere la magia dell’autunno, foliage all’Oasi di Zegna:senza precedenti Ilnon è soltanto Torino e altre città da tutti conosciuti, ma anche natura e paesaggi mozzafiato che lasciano chiunque a bocca aperta. Uno tra tanti, l’Oasi Zegna dove in questo periodo il foliage è loche il turista non può ritrovare in nessun altro posto. Fascino, ...

