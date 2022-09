Piazza del Popolo: la cronaca in tempo reale. Meloni: “L’Italia non ha paura, noi siamo pronti” (Di giovedì 22 settembre 2022) 20:09 Con tutta Piazza del Popolo a intonare “Su di noi” di Pupo, la leader di FdI Giorgia Meloni ha chiuso il comizio finale del centrodestra, in un tripudio di bandiere tricolori. 20:05 “Ci temono gli spacciatori, ci temono i delinquenti, ci temono gli scafisti perché smetteranno di fare i miliardi sulla disperazione della povera gente”. Così Giorgia Meloni. “Difenderemo i confini italiani e i confini europei. Chiederemo di aprire in Africa gli hotspot, distribuire i rifugiati nei 27 Paesi dell’Unione europea. Se vuoi entrare in Italia, lo fai rispettando le regole dello Stato italiano, cose banali” 20:03 “In caso di nuova pandemia non accetteremo il modello cinese e il modello Speranza. No a questi apprendisti stregoni” 20:02 “Ci teme chi vorrebbe un’Italia debole – ha detto Giorgia Meloni – Noi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) 20:09 Con tuttadela intonare “Su di noi” di Pupo, la leader di FdI Giorgiaha chiuso il comizio finale del centrodestra, in un tripudio di bandiere tricolori. 20:05 “Ci temono gli spacciatori, ci temono i delinquenti, ci temono gli scafisti perché smetteranno di fare i miliardi sulla disperazione della povera gente”. Così Giorgia. “Difenderemo i confini italiani e i confini europei. Chiederemo di aprire in Africa gli hotspot, distribuire i rifugiati nei 27 Paesi dell’Unione europea. Se vuoi entrare in Italia, lo fai rispettando le regole dello Stato italiano, cose banali” 20:03 “In caso di nuova pandemia non accetteremo il modello cinese e il modello Speranza. No a questi apprendisti stregoni” 20:02 “Ci teme chi vorrebbe un’Italia debole – ha detto Giorgia– Noi ...

