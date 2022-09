Piano sociale Regione Campania, via al bando per i “voucher sportivi” alle famiglie (Di giovedì 22 settembre 2022) E’ stato pubblicato il bando relativo all’erogazione del voucher Sportivo, nell’ambito del Piano sociale Regione Campania, per agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse. Nell’ambito del Piano sociale Regione Campania presentato nei giorni scorsi, e che prevede sostegni alle famiglie e alle imprese della Campania, è stato pubblicato il bando relativo all’erogazione Leggi su 2anews (Di giovedì 22 settembre 2022) E’ stato pubblicato ilrelativo all’erogazione delSportivo, nell’ambito del, per agevolare leche appartengono a fasce di reddito medio-basse. Nell’ambito delpresentato nei giorni scorsi, e che prevede sostegniimprese della, è stato pubblicato ilrelativo all’erogazione

