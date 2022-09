Piace al Napoli: il Milan vuole strapparlo agli azzurri (Di giovedì 22 settembre 2022) Carlo Pellegatti, giornalista e telecronista, non ha mai nascosto la sua passione per il Milan divenendo, difatti, una voce storica per il commento dei match dei rossoneri. In particolare, lo stesso giornalista ha aperto un proprio canale YouTube in cui parla della sua squadra del cuore, il Milan, per l’appunto, commentando le prestazioni dei rossoneri e dedicandosi anche al calciomercato. Infatti, sul proprio canale, nella giornata odierna ha parlato del nuovo possibile centravanti dei rossoneri nella prossima stagione, che potrebbe essere uno degli obiettivi del mercato del Napoli per il possibile ed eventuale sostituto di Victor Osimhen. Di seguito quanto evidenziato: “L’acquisto del prossimo mercato estivo del Milan sarà un grande centravanti. I rossoneri non andranno a cercare un giocatore da 10 ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 settembre 2022) Carlo Pellegatti, giornalista e telecronista, non ha mai nascosto la sua passione per ildivenendo, difatti, una voce storica per il commento dei match dei rossoneri. In particolare, lo stesso giornalista ha aperto un proprio canale YouTube in cui parla della sua squadra del cuore, il, per l’appunto, commentando le prestazioni dei rossoneri e dedicandosi anche al calciomercato. Infatti, sul proprio canale, nella giornata odierna ha parlato del nuovo possibile centravanti dei rossoneri nella prossima stagione, che potrebbe essere uno degli obiettivi del mercato delper il possibile ed eventuale sostituto di Victor Osimhen. Di seguito quanto evidenziato: “L’acquisto del prossimo mercato estivo delsarà un grande centravanti. I rossoneri non andranno a cercare un giocatore da 10 ...

