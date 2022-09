Philip Morris Italia e Coldiretti nuove misure a sostegno della filiera del tabacco italiana

(Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) -ancora al fianco dei produttori con un nuovo provvedimento adelna. Due lea vantaggio dei coltivatori: la prima prevede un aumento dei prezzi delVirginia che consente di supportare i produttori in un momento di massima necessità determinato dal caro energia. La seconda, l'erogazione anticipata del contributo previsto dal contratto legato ai parametri di sostenibilità eco-energetica. L'obiettivo è garantire risposte e soluzioni tempestive attraverso cui far fronte alle criticità emerse in questi mesi, dagli eventi atmosferici avversi alle ...

Giunta al suo quarto anno, la campagna di sensibilizzazione cambia gesto ha toccato diverse città in tutta Italia con varie iniziative e la distribuzione di oltre 300milaposaceneri tascabili ...