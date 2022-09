Permessi diritto allo studio TFA Sostegno e Scienze della formazione primaria 2022: domande entro 26 settembre. Nota Cuneo (Di giovedì 22 settembre 2022) Permessi diritto allo studio per il periodo settembre-dicembre 2022 per la frequentazione di corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per il Sostegno e Corsi di Laurea in Scienze della formazione primaria: una Nota dell'Ufficio scolastico di Cuneo per la presentazione delle domande. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 settembre 2022)per il periodo-dicembreper la frequentazione di corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo per ile Corsi di Laurea in: unadell'Ufficio scolastico diper la presentazione delle. L'articolo .

