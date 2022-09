"Perché volevo mollare la Nazionale": Ciro Immobile, il dramma nascosto (Di giovedì 22 settembre 2022) "Le critiche le accetto ma fa malissimo. Vengo ricordato da molti come l'attaccante della mancata qualificazione ai Mondiali, e non come quello della vittoria all'Europeo". Firmato: Ciro Immobile. Che con una grande amarezza, a poche ore dalla sfida di Nations League a San Siro contro l'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa. La punta biancoceleste vorrebbe ripartire dai gol contro la Turchia e la Svizzera, che spianarono la strada azzurra e che arrivavano nel miglior periodo di sempre dell'attaccante in Nazionale, a cavallo tra marzo e giugno 2021: in 12 partite, otto reti delle quali quattro consecutive tra Europei e qualificazioni Mondiali. Poi, improvvisamente, il vuoto. Immobile: “Tante critiche sui social, ho pensato di lasciare” Da quel momento, la via del gol per Immobile è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) "Le critiche le accetto ma fa malissimo. Vengo ricordato da molti come l'attaccante della mancata qualificazione ai Mondiali, e non come quello della vittoria all'Europeo". Firmato:. Che con una grande amarezza, a poche ore dalla sfida di Nations League a San Siro contro l'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa. La punta biancoceleste vorrebbe ripartire dai gol contro la Turchia e la Svizzera, che spianarono la strada azzurra e che arrivavano nel miglior periodo di sempre dell'attaccante in, a cavallo tra marzo e giugno 2021: in 12 partite, otto reti delle quali quattro consecutive tra Europei e qualificazioni Mondiali. Poi, improvvisamente, il vuoto.: “Tante critiche sui social, ho pensato di lasciare” Da quel momento, la via del gol perè ...

IL_Diga : Volevo scrivere un breve thread chiarificatore sulla faccenda dell’affidamento temporaneo di Tortilla da parte di… - vnillina : @dahyesunflowers grazie ???? inizialmente volevo mettere small vanilla o qualcosa di simile e poi ci ho pensato e mi… - Valenti38913301 : @z3nosyn3 perchè volevo cambiare immagine di profilo ma ero troppo affezionata a questa, quindi alla fine non l’cambiqta - vapormar : sarà passato un anno e ci sto ancora un po’ male perché non ho mai capito cosa sia successo davvero e perché x pers… - Stefano_Lupus : @Yoda15271485 @lulligi Ho scritto #Calendula ma non è che mi è scappato il correttore. Volevo proprio scrivere… -