Perché l'escalation di Putin imbarazza Pechino (Di giovedì 22 settembre 2022) C'è chi parla di cautela e chi, molto più esplicitamente di imbarazzi. Di sicuro, il recente annuncio di Vladimir Putin sulla mobilitazione parziale in Russia potrebbe aver creato non pochi grattacapi oltre la Muraglia. Anche Perché l'approccio cinese alla guerra in Ucraina coincide con una complessa ginnastica diplomatica tra il tenersi a debita distanza dal InsideOver.

