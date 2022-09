Perché il prezzo della benzina continua a scendere (Di giovedì 22 settembre 2022) Il prezzo del self-service è sotto 1,7 euro al litro per la prima volta da inizio anno e sotto i livelli del 2021. Eppure, non è detto che sia una buona notizia Leggi su wired (Di giovedì 22 settembre 2022) Ildel self-service è sotto 1,7 euro al litro per la prima volta da inizio anno e sotto i livelli del 2021. Eppure, non è detto che sia una buona notizia

