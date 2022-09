Perché il centrodestra ha ancora bisogno di Berlusconi (Di giovedì 22 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/As-Np-1-12.mp4 Salvini e Meloni, Meloni e Salvini: la campagna elettorale è concentrata su questi due nomi. Ma scusate, Silvio Berlusconi? Per la prima volta dopo trent’anni, Silvio Berlusconi è sparito dai radar dei suoi oppositori in una campagna elettorale. Fateci caso: nessuno l’attacca, nessuno più lo insulta. Trovare il suo nome nelle pagine ti cronache politiche dei giornali di sinistra è un’impresa. E dire che luce la sta mettendo tutta. È sbarcato pure su TikTok e ogni giorno lancia messaggi rassicuranti sulla linea futura di un eventuale governo di centrodestra. Insomma, ancora una volta si dimostra, alla sua età, il più agguerrito ma contemporaneamente il più saggio di tutti. E forse è proprio per questo che non è funzionale alla narrazione del ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 22 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/As-Np-1-12.mp4 Salvini e Meloni, Meloni e Salvini: la campagna elettorale è concentrata su questi due nomi. Ma scusate, Silvio? Per la prima volta dopo trent’anni, Silvioè sparito dai radar dei suoi oppositori in una campagna elettorale. Fateci caso: nessuno l’attacca, nessuno più lo insulta. Trovare il suo nome nelle pagine ti cronache politiche dei giornali di sinistra è un’impresa. E dire che luce la sta mettendo tutta. È sbarcato pure su TikTok e ogni giorno lancia messaggi rassicuranti sulla linea futura di un eventuale governo di. Insomma,una volta si dimostra, alla sua età, il più agguerrito ma contemporaneamente il più saggio di tutti. E forse è proprio per questo che non è funzionale alla narrazione del ...

"Noi del centrodestra sempre più uniti anche sulle sanzioni contro la Russia" "Quando è venuto a Roma il segretario del Ppe Manfred Weber ha incontrato noi e Fi, perché il partito popolare europeo è la casa comune di noi moderati. Il centrodestra è una coalizione non un ... Domenica si vota, le previsioni. I manganelli ai comizi di Meloni, polemiche ... al Sud, mette in bilico alcuni seggi all'uninominale che erano invece sicuri per il centrodestra. ...dello Stato che si sono messi al servizio della campagna elettorale di Fratelli d'Italia perché ... la Repubblica "Quando è venuto a Roma il segretario del Ppe Manfred Weber ha incontrato noi e Fi,il partito popolare europeo è la casa comune di noi moderati. Ilè una coalizione non un ...... al Sud, mette in bilico alcuni seggi all'uninominale che erano invece sicuri per il. ...dello Stato che si sono messi al servizio della campagna elettorale di Fratelli d'Italia... Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Meloni- Salvini scontro sullo scostamento