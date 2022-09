Perché Dargen D’Amico porta sempre gli occhiali da sole (Di giovedì 22 settembre 2022) X Factor, ? Gli occhi Una domanda che molti fan si staranno ponendo è Perché Dargen D’Amico indossa sempre gli occhiali da sole. Il noto cantante, giudice di X Factor 2022, non toglie mai gli occhiali dal volto, tanto che c’è grande curiosità per scoprire che colori abbiano i suoi occhi. Il suo vero nome è Jacopo D’Amico, e si è fatto conoscere dal grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo con un brano che ha avuto grande successo, Dove si balla. Dargen D’Amico non si separa mai dai suoi occhiali da sole, anche di notte o in un locale. Anche spulciando sui suoi social, è impossibile trovare una foto in cui il cantante non indossi il suo amato accessorio. Inoltre ne ha di ogni ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 settembre 2022) X Factor, ? Gli occhi Una domanda che molti fan si staranno ponendo èindossaglida. Il noto cantante, giudice di X Factor 2022, non toglie mai glidal volto, tanto che c’è grande curiosità per scoprire che colori abbiano i suoi occhi. Il suo vero nome è Jacopo, e si è fatto conoscere dal grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo con un brano che ha avuto grande successo, Dove si balla.non si separa mai dai suoida, anche di notte o in un locale. Anche spulciando sui suoi social, è impossibile trovare una foto in cui il cantante non indossi il suo amato accessorio. Inoltre ne ha di ogni ...

