'Per una neurologia senza veli', oggi prima Giornata nazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – La prima Giornata nazionale della neurologia che si celebra oggi, 22 settembre, segna anche l'inizio della serie 'Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo', progetto nato dalla collaborazione tra la Società italiana di neurologia (Sin) e l'Adnkronos, come rubrica del programma televisivo Salus tv. Ogni mese, alcuni fra i migliori specialisti a livello nazionale e internazionale parleranno delle principali malattie neurologiche, ma anche di alcune meno conosciute, oltre a dare spazio alle novità in ambito diagnostico e terapeutico. Come spiega il presidente Sin, Alfredo Berardelli, nella prima puntata 'Per una neurologia senza veli', dedicata alla ...

