Per Meloni, il problema di Orban sono solo le norme sulla trasparenza degli appalti per il Pnrr (Di giovedì 22 settembre 2022) L’escalation impressa da Putin con la mobilitazione parziale della Russia «è un segnale di grande nervosismo e debolezza. Le cose evidentemente non stanno andando come la Russia si aspettava e quello che la comunità internazionale ha messo in campo sta funzionando, a partire dalle sanzioni». Giorgia Meloni lo dice in un’intervista al Messaggero mentre, a tre giorni dal voto, la guerra in Ucraina irrompe nella campagna elettorale. «Questo nervosismo richiama tutti noi alla responsabilità perché una realtà in quelle condizioni può aprire ogni sorta di scenario. Da parte dell’Europa servono lucidità e compattezza». Dopo giorni di attacchi più o meno diretti a Bruxelles, compreso il voto a favore di Orban all’Europarlamento, la leader di Fratelli d’Italia torna a mostrare il suo volto moderato. E in un’intervista al Tempo ricorda anche che i capisaldi ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 settembre 2022) L’escalation impressa da Putin con la mobilitazione parziale della Russia «è un segnale di grande nervosismo e debolezza. Le cose evidentemente non stanno andando come la Russia si aspettava e quello che la comunità internazionale ha messo in campo sta funzionando, a partire dalle sanzioni». Giorgialo dice in un’intervista al Messaggero mentre, a tre giorni dal voto, la guerra in Ucraina irrompe nella campagna elettorale. «Questo nervosismo richiama tutti noi alla responsabilità perché una realtà in quelle condizioni può aprire ogni sorta di scenario. Da parte dell’Europa servono lucidità e compattezza». Dopo giorni di attacchi più o meno diretti a Bruxelles, compreso il voto a favore diall’Europarlamento, la leader di Fratelli d’Italia torna a mostrare il suo volto moderato. E in un’intervista al Tempo ricorda anche che i capisaldi ...

Link4Universe : Se la Meloni vince, un sacco di gente che ora la vota,avrà una doccia molto fredda nei prossimi mesi quando capirà… - demagistris : Il segretario NATO ordina di mandare più armi in Ucraina e produrne ancora di più e dice è come per i vaccini in pa… - fattoquotidiano : Napoli, bagno di folla per Conte: “Reddito? Meloni e Renzi fanno guerra ai poveri. Sistema di welfare presente nei… - nemboc : RT @repubblica: Nuovi poveri, in fila per un pasto a Milano: 'Tutti promettono ma Meloni è brava' [di Paolo Berizzi] - Moixus1970 : RT @paoloangeloRF: . @ale_dimatteo “ #meloni sfodera di nuovo gli artigli.. mette da parte il volto moderato e i toni pacati.. torna ad alz… -