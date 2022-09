Pensioni, quota 41 si fa subito e senza limiti di età (Di giovedì 22 settembre 2022) «quota 41 per andare in pensione si farà subito, anche per terminare la riforma partita con la quota 100 che ha contribuito a svuotare il bacino di lavoratori intrappolati dalla legge Fornero». A confermare a Il Tempo uno dei primi atti di politica economica e sociale, nel caso il centrodestra salisse al governo, è il segretario della Lega nel Lazio, Claudio Durigon. Una legge che sarà attaccata per i suoi costi proibitivi. «Secondo uno studio Cgil l'onere sarebbe di 1,3 miliardi annui. Potrebbe essere anche più alto ma oggi il costo non è rilevante come in passato. La sua applicazione infatti potrebbe essere un incentivo fortissimo all'efficienza aziendale. A causa del Covid e delle conseguenze della guerra in Ucraina le mansioni sono oggi fortemente diversificate rispetto al passato. Occorre favorire l'ingresso dei più giovani che ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) «41 per andare in pensione si farà, anche per terminare la riforma partita con la100 che ha contribuito a svuotare il bacino di lavoratori intrappolati dalla legge Fornero». A confermare a Il Tempo uno dei primi atti di politica economica e sociale, nel caso il centrodestra salisse al governo, è il segretario della Lega nel Lazio, Claudio Durigon. Una legge che sarà attaccata per i suoi costi proibitivi. «Secondo uno studio Cgil l'onere sarebbe di 1,3 miliardi annui. Potrebbe essere anche più alto ma oggi il costo non è rilevante come in passato. La sua applicazione infatti potrebbe essere un incentivo fortissimo all'efficienza aziendale. A causa del Covid e delle conseguenze della guerra in Ucraina le mansioni sono oggi fortemente diversificate rispetto al passato. Occorre favorire l'ingresso dei più giovani che ...

