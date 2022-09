Pensioni anticipate e quota 41 | parla Durigon | ‘Ecco cosa farà il cdx se vince le elezioni’

(Di giovedì 22 settembre 2022) Uno degli argomenti più discussi dai lavoratori e dai nostri lettori per quanto riguarda leè sicuramente la41, misura richiesta a gran voce da anni per superare le rigidità della riforma Fornero che è pronta a tornare in essere dal primo gennaio del prossimo anno. In una intervista esclusiva a Ferrari, segretario confederale della Cgil, che abbiamo pubblicato ieri l’esponente sindacale ha spiegato come41 da sola non basti.2023 ultime:su41 e costi Intervistato dal quotidiano “Il Tempo”, Claudioè tornato sull’argomento, spiegando come la Lega sia intenzionata a portare avanti41 e raccontandointende fare ...

luciana_morgera : @matteosalvinimi Mi sembra il paese della cuccagna: niente tasse, niente canone rai, pensioni anticipate e quant'al… - GeorgiaSoldi : @ScienseFikzion @ultimora_pol Calenda ha fatto un programma che anche se spende soldi crea lavoro gli altri bonus a… - lfoschi : @marcopalears Al sud RdC al nord pensioni anticipate… più che secessione direi fusione: obiettivo distruggere il la… - fuckingfaggy : @CottarelliCPI E si vede che erano 350 miliardi falsi perché il popolo non ha avuto nulla!!! O forse li hanno usati… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… -

... visto che è sfumata la tanto attesa Riforma delle, tra inflazione che brucia le risorse dello Stato, elezioniche hanno scompaginato l'agenda politica del Governo e nuove ...Come spiegato nella recente circolare Inps n.38 del 8 marzo 2022 , il TFS per chi esce con le quote segue le stesse regole delle altre. Diversamente i tempi di attesa del TFS del ...La Fiom esalta il polo del riciclo come elemento di continuità per la fabbrica, la Fim guarda con maggior soddisfazione alla notizia dei cambi da ...Uno degli argomenti più discussi dai lavoratori e dai nostri lettori per quanto riguarda le pensioni anticipate è sicuramente la quota 41, misura richiesta a gran voce da anni per superare le rigidità ...