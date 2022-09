Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix 2022-2023: cancellata la tappa di Yerevan. Memola ufficialmente in Finale (Di giovedì 22 settembre 2022) Mancava solo l’ufficialità, arrivata in un modo diverso da quello che ci aspettavamo. Nikolaj Memola il prossimo dicembre volerà a Torino per disputare le Finali del circuito Junior Grand Prix 2022-2023 di Pattinaggio artistico, in scena dall’8 all’11 dicembre presso il mitico Palavela. L’azzurro, secondo classificato in quel di Ostrava e trionfatore assoluto della tappa di Riga, si è assicurato il pass (già certo in via ufficiosa) dopo la cancellazione del quarto appuntamento di Yerevan (Armenia), inizialmente pianificato per questa settimana e annullato a causa delle recenti frizioni tra Armenia e Azerbaijan, con proteste proprio nella Capitale ospitante della gara. Dopo qualche giorno di riflessione dunque la ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Mancava solo l’ufficialità, arrivata in un modo diverso da quello che ci aspettavamo. Nikolajil prossimo dicembre volerà a Torino per disputare le Finali del circuitodi, in scena dall’8 all’11 dicembre presso il mitico Palavela. L’azzurro, secondo classificato in quel di Ostrava e trionfatore assoluto delladi Riga, si è assicurato il pass (già certo in via ufficiosa) dopo la cancellazione del quarto appuntamento di(Armenia), inizialmente pianificato per questa settimana e annullato a causa delle recenti frizioni tra Armenia e Azerbaijan, con proteste proprio nella Capitale ospitante della gara. Dopo qualche giorno di riflessione dunque la ...

zazoomblog : Pattinaggio artistico: il caso Valieva si rinfiamma: sentenza prevista a breve rumors incessanti - #Pattinaggio… - biciPRO1 : Alice Toniolli ha corso il mondiale crono juniores. Va in bici da marzo 2021, prima faceva pattinaggio artistico. E… - Vivaticket : Finali di ISU Grand Prix, i biglietti singoli sono in vendita! Non perdere l'occasione di vivere dal vivo uno dei… - UnaTelaBianca : @inihorazia Ah... Io che, dei programmi RAI, guardo solo la Nazionale, atletica, ginnastica e pattinaggio artistico… - fisritalia : Sta studiando per diventare ingegnere meccanico ??, classe 1999, è nato a #Rimini ed ha vinto una medaglia di bronz… -