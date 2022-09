Pasta contaminata | ritirati lotti di questo noto marchio italiano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 settembre 2022) Laè l’alimento più amato, e di conseguenza, più consumato in Italia. Un simbolo culturale, prima ancora che culinario, al vertice della dieta mediterranea, ottima per qualsiasi regime di dieta. La si può cucinare in ”tutte le salse” nel vero senso dell’espressione. Peruna notizia del genere non manca di suscitare una certa apprensione nel Paese. Sono state ritirate diverse confezioni diappartenenti a un, il che non ha fatto altro che aumentare l’apprensione. Ma quali sarebbero i motivi dei richiami? Certamente qualcosa che ha a che fare con un rischio fisico o un rischio chimico. Perché si ritirano i prodotti? Il rischio fisico In generale, quando si parla di rischio fisico, si fa riferimento alla presenza di materiali esterni, finiti senza ...