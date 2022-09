Pandev lascia il calcio | la lettera sui social è commovente | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 settembre 2022) Goranha deciso di appendere le scarpette al chiodo, l’attaccante macedone ha annunciato l’addio attraverso un lungo post pubblicato su Instagram. E’ stato un grande protagonista anche nel campionato di Serie A, si è messo in mostra con le maglie di Inter, Lazio, Napoli, Genoa e Parma. All’estero ha indossato la maglia del Galatasaray. Suil’attaccante ha confermato il ritiro: “mi guardo indietro e non sembra ancora vero… E’ stato un viaggio incredibile. Tante emozioni, le porto tutte dentro e so di condividerle con quanti mi hanno accompagnato lungo questo cammino. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie Nadica i mie figli Filipo Ana Sofia che sono stati il mio sostegno. Ringrazio mio padre e mia madre per avermi permesso di inseguire un sogno. Ringrazio la mia gente per il calore che mi ha dato… Siete stati magnifici. Ringrazio ...