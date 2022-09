Palmanova | PNRR Recovery Art | 20 milioni di euro per l’ex caserma Montezemolo

(Di giovedì 22 settembre 2022)è stata designata, dal Ministero della Cultura, come uno dei 5 siti Nazionali per il ricovero e restauro dei beni culturali mobili italiani. Per realizzare le strutture necessarie, all’interno dell’area del, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede di destinare 20didai fondi a disposizione del progetto nazionale. Unico sito del nord-est all’interno del maxi progettoArt,sarà la “fortezza” dove custodire e recuperare le opere d’arte italiane in caso di calamità naturale, terremoti, inondazioni, frane o quant’altro possa metterne a repentaglio la conservazione. Inoltre, che occupa un’area di 50.000 ...

TgrRaiFVG : Secondo l'indicazione del Ministero della Cultura, la caserma Montezemolo di Palmanova sarà uno dei 5 siti nazional… - IlFriuli : Pnrr, il Recovery Art sceglie #Palmanova. Finanziamento da 20 milioni di euro per riqualificare l’area da 50.000 mq… - Telefriuli1 : ???????? ???????????????? ?? ??????????????????, ????????'???? ?????????????? ?????????????????????? ???? ???????????????? ?????? ???? ?????????? ??’???????? IL VIDEO… -

Il Friuli

Unico sito del nord - est all'interno del maxi progetto Recovery Art,sarà la 'fortezza' ...del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)' del. ...TEMI: ex caserma montezemolo ex casermanotizie fvg notiziefvgUltime Notizie, 20 milioni di euro per riqualificare l'ex caserma Montezemolo ... Pnrr, il Recovery Art sceglie Palmanova Palmanova è stata designata, dal Ministero della Cultura, come uno dei 5 siti Nazionali per il ricovero e restauro dei beni culturali mobili italiani. Per realizzare le strutture necessarie, all’inter ...Oltre 70 chilometri di ciclabili entro il 2024, la più lunga tra piazza Stuparich e Maciachini Oltre settanta chilometri di nuovi itinerari ciclabili entro il 2024. Tradotto: 25 piste in cantiere nei ...