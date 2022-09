Ostia, sedicenne pestato a sangue sotto scuola da 5 uomini incappucciati: traumi in tutto il corpo (Di giovedì 22 settembre 2022) Ancora una violenza inaudita ad opera di una baby gang sul litorale romano. A Ostia di fronte al liceo Carlo Urbani, in via dell’Idroscalo, uno studente di 16 anni è stato brutalmente pestato prima dell’ingresso a scuola. Adesso si trova in ospedale con traumi in tutto il corpo. Ostia, 16enne brutalmente aggredito sotto scuola La vittima è F. B., come ricostruisce Leggo.it, 16 anni, è stato assalito da cinque persone con il volto coperto che sono scese improvvisamente da un’auto e lo hanno picchiato a sangue nel panico generale. Tra le urla disperate dei presenti. Il ragazzo, alunno della scuola, stava parlando con gli altri compagni pochi minuti prima delle ore 8. Quando all’improvviso sono comparsi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) Ancora una violenza inaudita ad opera di una baby gang sul litorale romano. Adi fronte al liceo Carlo Urbani, in via dell’Idroscalo, uno studente di 16 anni è stato brutalmenteprima dell’ingresso a. Adesso si trova in ospedale coninil, 16enne brutalmente aggreditoLa vittima è F. B., come ricostruisce Leggo.it, 16 anni, è stato assalito da cinque persone con il volto coperto che sono scese improvvisamente da un’auto e lo hanno picchiato anel panico generale. Tra le urla disperate dei presenti. Il ragazzo, alunno della, stava parlando con gli altri compagni pochi minuti prima delle ore 8. Quando all’improvviso sono comparsi ...

