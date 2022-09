Ostia | raid punitivo davanti alla scuola | 16enne massacrato di botte da 5 ragazzi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 settembre 2022) La campanella ancora non era suonata, era fuori lacon i suoi amici. Zaino in sp, le ultime chiacchiere prima di sedersi tra i banchi, tra interrogazioni e lezioni. Una mattinata che sembrava come tante se non fosse che nel giro di pochi minuti tutto è cambiato: unno di appena 16 anni che si trovavaall’Istituto Superiore Statale d’Istruzione Carlo Urbani, in via dell’Idroscalo 88 a, è stato prima accerchiato da cinque, forse suoi coetanei, poi picchiato edida uno di loro. L’aggressioneIl, alunno dell’istituto, si trovava...