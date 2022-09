Ostia, incendio all’ex Blues Caffè: 3 uomini imprigionati dalle fiamme (Di giovedì 22 settembre 2022) La comunità di Ostia stamattina ha tremato a causa di un incendio che si è sviluppato nell’area in cui è situato il chiosco abbandonato ex Blues Cafè, tra piazzale Colombo e via Alessandro Geraldini. Una fitta colonna di fumo ha richiamato l’attenzione dei soccorritori. E i primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia locale. I soccorritori sentono voci nella struttura in fiamme A creare apprensione sono state le voci che provenivano dall’interno della struttura avvolta dalle fiamme. Tanta la paura per quanti erano rimasti imprigionati dal fuoco. Gli agenti si sono precipitati all’interno del chiosco per portare in salvo le persone che si trovavano al suo interno. Si sono vissuti attimi concitati da parte dei soccorritori che non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) La comunità distamattina ha tremato a causa di unche si è sviluppato nell’area in cui è situato il chiosco abbandonato exCafè, tra piazzale Colombo e via Alessandro Geraldini. Una fitta colonna di fumo ha richiamato l’attenzione dei soccorritori. E i primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia locale. I soccorritori sentono voci nella struttura inA creare apprensione sono state le voci che provenivano dall’interno della struttura avvolta. Tanta la paura per quanti erano rimastidal fuoco. Gli agenti si sono precipitati all’interno del chiosco per portare in salvo le persone che si trovavano al suo interno. Si sono vissuti attimi concitati da parte dei soccorritori che non ...

