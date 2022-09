Oroscopo Paolo Fox 23 settembre 2022 | le previsioni amore e lavoro di venerdì

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 settembre 2022)Fox23. E anche questa settimana sta per giungere al capolinea: oggi èe molti tra poco staccheranno la spina dale riusciranno a dedicarsi al relax nel weekend. Altri, invece, dovranno ancora pazientare un po’. Ma come andrà questa giornata di fine? Ci saranno segni più fortunati di altri in? Opportunità da cogliere al volo? Scopriamo dunque tutto, dall’al, con l’diFox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. Leggi anche: Anticipazioni, segni fortunati (e sfortunati) per ...