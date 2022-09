Orban all'Ue: 'Togliete le sanzioni alla Russia entro la fine dell'anno, calerebbe l'inflazione' (Di giovedì 22 settembre 2022) Viktor Orban è tornato a chiedere a gran voce che le sanzioni Ue vengano revocate entro l'anno. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Magyar Nemzet, il leader magiaro avrebbe sottolineato in una ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 settembre 2022) Viktorè tornato a chiedere a gran voce che leUe vengano revocatel'. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Magyar Nemzet, il leader magiaro avrebbe sottolineato in una ...

Adnkronos : Sanzioni alla #Russia, #Orban chiede la revoca entro fine anno: 'I burocrati di Bruxelles causano più danni all'Eur… - pietroraffa : === La Commissione europea propone di tagliare del 65% i finanziamenti all'Ungheria di Orban in tre programmi chiave. Ottima notizia! - marcofurfaro : In Ungheria: - Magistratura controllata dal Governo; - le donne devono ascoltare il battito del feto prima di abort… - ForceTen6 : RT @GuiducciLuigi: 'Bruxelles ha trasformato un conflitto locale in una guerra economica mondiale' dice Orban. E ha ragione. E tra i macrob… - Reloadedmaxxxi : RT @GuiducciLuigi: 'Bruxelles ha trasformato un conflitto locale in una guerra economica mondiale' dice Orban. E ha ragione. E tra i macrob… -