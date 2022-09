AmoBergamo : #Bergamo Operazione anti-bracconaggio, sequestrati 92 esemplari di uccelli vivi - ValserianaNews : Operazione anti bracconaggio 'Balia nera': 7 persone denunciate tra Bergamo e Brescia per maltrattamento animali, a… - webecodibergamo : Sequestrate anche trappole e varie reti per uccellagione oltre a vari fucili e 253 cartucce a munizione spezzata. T… - tranellio : L'Ucraina è stata preparata a fare da piattaforma anti-russa e poi spinta alla guerra contro il nostro Paese. L'ob… - JBarba52 : ??L'Ucraina è stata preparata a fare da piattaforma anti-russa e poi spinta alla guerra contro il nostro Paese ??L… -

L'Eco di Bergamo

Un intervento- bracconaggio è stato condotto con successo oggi (giovedì 22 settembre) dai Carabinieri del ... Come riportato da Prima Brescia , l'di contrasto al fenomeno illegale, ...... oltre 1.300 arresti nelle protestemobilitazione. FOTO Dopo che il presidente Putin ha ...ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha precisato che la mobilitazione per la cosiddetta '... Operazione anti-bracconaggio tra Bergamo e Brescia: 7 persone denunciate In parallelo alla campagna elettorale in piazza anche l'originale operazione della onlus anti-povertà con quattro candidati virtuali di due fazioni contrapposte: da una parte Massimo Supporto e Vera V ...IL BLITZ. Con l’operazione «Balia nera», i Carabinieri hanno sequestrate anche trappole e varie reti per uccellagione oltre a vari fucili e 253 cartucce a munizione spezzata. Tra gli uccelli trovati v ...