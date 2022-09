Ong, oltre mille arresti in Russia durante proteste (Di giovedì 22 settembre 2022) Almeno 1.026 persone sono state arrestate oggi in Russia durante manifestazioni spontanee contro la parziale mobilitazione per l'offensiva in Ucraina, annunciata in mattinata dal presidente Vladimir ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Almeno 1.026 persone sono state arrestate oggi inmanifestazioni spontanee contro la parziale mobilitazione per l'offensiva in Ucraina, annunciata in mattinata dal presidente Vladimir ...

GiovaQuez : Attualmente sono oltre 150 le persone fermate in 18 città della Russia per le proteste contro la mobilitazione parz… - rtl1025 : ? Sono salite a oltre 200 le persone fermate dalla polizia durante manifestazioni svoltesi oggi in molte città russ… - sole24ore : Proteste in Russia per mobilitazione, Ong: oltre 1.000 fermi - Il Sole 24 ORE - DomenicoMazzil5 : RT @sole24ore: Proteste in Russia per mobilitazione, Ong: oltre 1.000 fermi - Il Sole 24 ORE - DomenicoMazzil5 : RT @sole24ore: Proteste in Russia per mobilitazione, Ong: oltre 1.000 fermi - Il Sole 24 ORE -