Olanda | Van Dijk rassicura l’Atalanta | “Mi è stato detto che Koopmeiners ora sta bene”

"Non è bello iniziare la partita così con l'infortunio di Koopmeiners. Ho sentito che Teun sta tornando a stare bene, questa è la cosa più importante. Speriamo che sia tutto ok". Lo ha detto il difensore dell'Olanda, Virgil Van Dijk, in un'intervista alle televisioni locali dopo la vittoria contro la Polonia. Inevitabile il riferimento al compagno Koopmeiners, visto che il giocatore dell'Atalanta è uscito dopo due minuti per un brutto colpo alla testa.

