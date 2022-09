Occhialeria Bombagi – Gli artigiani dell’occhiale

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 22 settembre 2022) In esclusiva per dailynews24, Francesco, proprietario dell’. La tua attività è un esempio di perseveranza e superamento personale: ci puoi raccontare più nel dettaglio com’è stato passare dall’università alle attività alimentari e infine al mondo dell’soprattutto per quanto riguarda il dover ricominciare da capo e reinventarsi? “Devo ammettere che a 20 anni L'articolo