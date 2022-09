Nuovo terremoto di magnitudo 6 8 in Messico | colpito il Michoacan Scossa avvertita anche nella capitale

(Di giovedì 22 settembre 2022) Undi6.8 hailintorno alle 1.16 di notte (poco dopo le 8 ora italiana). Il sisma si è verificato nello Stato centrale del, a poco più di 400 chilometri da Città del. Ilsi è sentito. L’epicentro si trova a una profondità di 20,7 chilometri, a 84 chilometri a sud di Coalcomán: non è scattato alcun allarme tsunami. Si tratta del secondo sisma che in pochi giorni hail, dopo quello del 19 settembre. Il Servizio sismologico nazionale ha precisato che quello di questa notte è ilpiù importante registrato, secondo solo a quello di pochi giorni fa. L'articolo ...

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.7 è stato registrato in Messico, dove solo tre giorni fa si era registrato un terremoto di magnitudo 7.2. Lo rende noto il Centro sismologico europeo mediterr ...Il Servizio sismologico nazionale (Ssn) del Messico ha precisato che si tratta del sisma più importante registrato dopo quello del 19 settembre che è stato di 7,7 gradi Richter. (ANSA) ...