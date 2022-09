Nuova incursione di Mosca, l’Ambasciata russa pubblica le foto di foto di Putin con i politici italiani (Di giovedì 22 settembre 2022) “Ne abbiamo da ricordare”: e giù foto di Putin con politici italiani. Un provocazione di Mosca che rischia di avvelenare ulteriormente il voto italiano? Di sicuro una Nuova incursione della diplomazia russa nel dibattito politico italiano. l’Ambasciata russa pubblica le foto di Putin con i politici italiani Oggi l’Ambasciata della Federazione russa in Italia ha pubblicato una variopinta galleria fotografica. Che immortala lo ‘zar’ nel corso di incontri istituzionali con molti politici ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) “Ne abbiamo da ricordare”: e giùdicon. Un provocazione diche rischia di avvelenare ulteriormente il voto italiano? Di sicuro unadella diplomazianel dibattito politico italiano.ledicon iOggidella Federazionein Italia hato una variopinta galleriagrafica. Che immortala lo ‘zar’ nel corso di incontri istituzionali con molti...

SecolodItalia1 : Nuova incursione di Mosca, l’Ambasciata russa pubblica le foto di foto di Putin con i politici italiani… - vidi_viciveni : è chiaramente un 'Im all in'. Non mi stupirei a vedere una nuova incursione verso Kiev da nord - svilupp : Nuova “incursione” russa a largo della Puglia: intervento Nato - mainiadriano : Il 29 marzo 1944 fu attuata una nuova,grande incursione sul triangolo industriale - AriannaAmbrosi0 : RT @AriannaAmbrosi0: #NewProfilePic A breve una nuova incursione nel mondo dei libri... Una riflessione personale sui miei figli ma condivi… -