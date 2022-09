(Di giovedì 22 settembre 2022) Tragedia sfioratastrada131 Dcn, vicino al bivio di Lula, in provincia di. Un'va infattiin direzione Siniscola ma la sua auto è stata notata da unche ha prontamenteto il, permettendo così alla donna di invertire la marcia.

SkyTG24 : Nuoro, anziana guida contromano sulla statale: un camionista la vede e blocca il traffico - AnsaSardegna : Anziana contromano su statale, camionista blocca traffico. Sulla 131 vicino Nuoro, autotrasportatore ha evitato la… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Anziana contromano su statale, camionista blocca traffico Sulla 131 vicino Nuoro, autotrasporta… -

Tragedia evitata stamattina sulla strada statale 131 Dcn, vicino a. Un'donna viaggiava contromano in direzione Siniscola e la sua auto è stata notata da un camionista che ha prontamente bloccato il traffico permettendo alla donna di invertire la marcia ...La Polizia Stradale di, guidata dal dirigente Leo Testa, ha avviato la procedura per identificare l'. .(ANSA) - NUORO, 22 SET - Tragedia evitata stamattina sulla strada statale 131 Dcn, vicino al bivio di Lula. Un'anziana donna viaggiava contromano in direzione Siniscola e la sua auto è stata notata da ...Il primo cittadino pubblica le foto delle bollette, quasi triplicate, di un market: “Se muoiono i negozi chiudiamo anche il paese” ...