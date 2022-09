Nucleare, Italia. Ritorno al futuro. Conversazione con Umberto Minopoli (Di giovedì 22 settembre 2022) Compriamo energia Nucleare fatta a pochi chilometri dal confine nazionale anziché produrla noi. Confondiamo tossicità con radioattività ed i rischi di una centrale atomica con quelli di una bomba atomica. Tutto ciò ha storicamente alterato il dibattito e le percezioni dell’opinione pubblica. La pessima informazione ha creato e ampliato paure, spesso poi sfruttate dai peggiori demagoghi per raccogliere personali successi elettorali e referendari, colpendo gli interessi del paese e la sua crescita futura. Oggi l’impennata a cui assistiamo dei prezzi dell’energia ed il tragico conflitto russo in Ucraina, con le conseguenze per i costi e la sicurezza degli approvvigionamenti dell’Unione Europea, hanno chiaramente riportato in primo piano il possibile contributo del Nucleare al nostro mix energetico. In Europa tredici Paesi hanno reattori nucleari mentre ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022) Compriamo energiafatta a pochi chilometri dal confine nazionale anziché produrla noi. Confondiamo tossicità con radioattività ed i rischi di una centrale atomica con quelli di una bomba atomica. Tutto ciò ha storicamente alterato il dibattito e le percezioni dell’opinione pubblica. La pessima informazione ha creato e ampliato paure, spesso poi sfruttate dai peggiori demagoghi per raccogliere personali successi elettorali e referendari, colpendo gli interessi del paese e la sua crescita futura. Oggi l’impennata a cui assistiamo dei prezzi dell’energia ed il tragico conflitto russo in Ucraina, con le conseguenze per i costi e la sicurezza degli approvvigionamenti dell’Unione Europea, hanno chiaramente riportato in primo piano il possibile contributo delal nostro mix energetico. In Europa tredici Paesi hanno reattori nucleari mentre ...

