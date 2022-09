Novità per le mamme che tornano a lavoro: annuncio INPS (Di giovedì 22 settembre 2022) Le mamme che rientrano al proprio impiego dopo la maternità potranno usufruire di agevolazioni fiscali La maternità, o meglio, il congedo per maternità, è un diritto di cui le mamme, o anche i papà, possono usufruire. È previsto dal settimo mese di gravidanza, con l’eccezione per le gravidanze difficili, che possono richiedere un periodo di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 22 settembre 2022) Leche rientrano al proprio impiego dopo la maternità potranno usufruire di agevolazioni fiscali La maternità, o meglio, il congedo per maternità, è un diritto di cui le, o anche i papà, possono usufruire. È previsto dal settimo mese di gravidanza, con l’eccezione per le gravidanze difficili, che possono richiedere un periodo di L'articolo proviene da Consumatore.com.

riotta : Minaccia nucleare di Putin è stata brandita già invadendo #Ucraina non è una novità. Chi ha blandito il dittatore r… - lucianonobili : Che #Conte sia un bugiardo seriale non è una novità. Ma mentire così spudoratamente agli italiani è indecente. Il t… - Mov5Stelle : In questa legislatura e nella precedente sono state introdotte novità importanti per disincentivare i cambi di casa… - Ilgaleone3 : RT @lucianonobili: Che #Conte sia un bugiardo seriale non è una novità. Ma mentire così spudoratamente agli italiani è indecente. Il tetto… - NoveColli : STAY TUNED! La Nove Colli è pronta sempre a stupire e regalare emozioni a 36o gradi Le prime grandi novità e conf… -

Il Breakthrough New Horizons Prize per la fisica ad Anna Grassellino ... l'INFN realizzerà nei suoi Laboratori Nazionali del Gran Sasso un laboratorio per i test dei qubit ... tutto quello che devi sapere sui nuovi smartphone e sulle novità del sistema operativo Su Prime ... Dante di Pupi Avati nasce da uno spunto intelligente ma diventa didascalico Ma non è possibile dover subire due ore di lezione poco appassionante e molto doverosa per giungere ... tutto quello che devi sapere sui nuovi smartphone e sulle novità del sistema operativo Su Prime ... Quotidiano Sanità ... l'INFN realizzerà nei suoi Laboratori Nazionali del Gran Sasso un laboratorioi test dei qubit ... tutto quello che devi sapere sui nuovi smartphone e sulledel sistema operativo Su Prime ...Ma non è possibile dover subire due ore di lezione poco appassionante e molto doverosagiungere ... tutto quello che devi sapere sui nuovi smartphone e sulledel sistema operativo Su Prime ... Decreto “Aiuti Bis”. Ok finale del Senato. Ecco tutte le novità per la sanità