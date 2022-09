Normale di Pisa, Ludovica Amato è la prima studentessa non vedente (Di giovedì 22 settembre 2022) Una bella storia arriva da Pisa, dove una ragazza 19enne è diventata la prima studentessa non vedente ammessa al corso ordinario della facoltà di Lettere della prestigiosa Scuola Normale Superiore. Ludovica Amato, questo il suo nome, dopo essersi diplomata con 100 al liceo classico Galilei di Pisa, ha ricevuto ieri l'ufficialità dell'ammissione con la pubblicazione della graduatoria, come riporta il quotidiano La Nazione. La studentessa Pisana, non vedente dalla nascita, ha una sconfinata passione per il latino e il greco e una grande forza di volontà. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) Una bella storia arriva da, dove una ragazza 19enne è diventata lanonammessa al corso ordinario della facoltà di Lettere della prestigiosa ScuolaSuperiore., questo il suo nome, dopo essersi diplomata con 100 al liceo classico Galilei di, ha ricevuto ieri l'ufficialità dell'ammissione con la pubblicazione della graduatoria, come riporta il quotidiano La Nazione. Lana, nondalla nascita, ha una sconfinata passione per il latino e il greco e una grande forza di volontà.

fanpage : 'Quando ho ricevuto la notizia dell’ammissione alla Normale non ci potevo credere'. Ludovica Amato ha 19 anni ed è… - Dome689 : Ludovica, prima studentessa cieca ad accedere alla Normale di Pisa: “Forza che supera ogni barriera” - Marilenapas : RT @fanpage: 'Quando ho ricevuto la notizia dell’ammissione alla Normale non ci potevo credere'. Ludovica Amato ha 19 anni ed è la prima st… - zazoomblog : La prima studentessa non vedente ammessa alla Normale di Pisa - #prima #studentessa #vedente #ammessa - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Quando ho ricevuto la notizia dell’ammissione alla Normale non ci potevo credere'. Ludovica Amato ha 19 anni ed è la prima st… -