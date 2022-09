‘Non sorride più’ Charlene di Monaco: verità agghiacciante sulla malattia (Di giovedì 22 settembre 2022) Charlene di Monaco sembrerebbe essere assente dalle scene per via di una motivazione molto diversa rispetto al male da cui è stata colpita. Ecco quale. Nel Principato di Monaco negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della lunga assenza della principessa Charlene moglie del principe Alberto di Monaco che da un po’ di tempo è assente nella vita mondana dei reali. Charlene di Monaco e il mistero che insospettisce tutti quanti La donna, è tornata da qualche mese a Palazzo Grimaldi dopo che ha passato molto tempo lontana dalla sua abitazione e dai suoi affetti per via di una brutta infezione contratta in Sudafrica durante un viaggio avvenuto nel 2021. La principessa è stata bloccata nel suo paese natale fino allo scorso novembre quando, una volta ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 settembre 2022)disembrerebbe essere assente dalle scene per via di una motivazione molto diversa rispetto al male da cui è stata colpita. Ecco quale. Nel Principato dinegli ultimi giorni non si fa altro che parlare della lunga assenza della principessamoglie del principe Alberto diche da un po’ di tempo è assente nella vita mondana dei reali.die il mistero che insospettisce tutti quanti La donna, è tornata da qualche mese a Palazzo Grimaldi dopo che ha passato molto tempo lontana dalla sua abitazione e dai suoi affetti per via di una brutta infezione contratta in Sudafrica durante un viaggio avvenuto nel 2021. La principessa è stata bloccata nel suo paese natale fino allo scorso novembre quando, una volta ...

