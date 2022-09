Non solo il Palermo, il City pronto ad acquistare un nuovo club (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo l’acquisto delle quote societarie del Palermo, in Serie B, il City Football Group ha seriamente intenzione di allargare ancora di più il suo raggio d’azione rilevando altri club e facendoli entrare nella sua già numerosa galassia che vede rappresentanze in ogni continente. Il nuovo club che gli sceicchi del Manchester City sarebbero interessati ad importare infatti andrebbe a comporre la casella numero dodici nella lunga lista di proprietà calcistiche. Mansour City BahiaSecondo quanto riportato infatti da Calcio e Finanza, il gruppo che controlla il Manchester City e il Girona, tra gli altri, sta portando a termine l’acquisto dell’Esporte club Bahia società che milita nella seconda divisione calcistica brasiliana. Nonostante ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo l’acquisto delle quote societarie del, in Serie B, ilFootball Group ha seriamente intenzione di allargare ancora di più il suo raggio d’azione rilevando altrie facendoli entrare nella sua già numerosa galassia che vede rappresentanze in ogni continente. Ilche gli sceicchi del Manchestersarebbero interessati ad importare infatti andrebbe a comporre la casella numero dodici nella lunga lista di proprietà calcistiche. MansourBahiaSecondo quanto riportato infatti da Calcio e Finanza, il gruppo che controlla il Manchestere il Girona, tra gli altri, sta portando a termine l’acquisto dell’EsporteBahia società che milita nella seconda divisione calcistica brasiliana. Nonostante ...

