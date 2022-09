“Non sarà la fine del mondo”. Gli Usa sconfessano la sinistra sulla vittoria delle elezioni (Di giovedì 22 settembre 2022) Dagli Stati Uniti arriva un sonoro schiaffo alla sinistra e all'idea che in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni per l'Italia ci possa essere un futuro lontano dall'attuale schieramento internazionale. Gli Usa non temono affatto una situazione da «fine del mondo» in Italia dopo le elezioni e non pensano ci sarà un cambiamento di linea dell'Italia riguardo la guerra in Ucraina. «Non crediamo - ha detto un rappresentante della Casa Bianca, rispondendo alle domande dei giornalisti italiani, a margine dei lavori dell'Assemblea generale Onu - che, al di là dei risultati delle elezioni, l'Italia uscirà e si sfilerà dalla coalizione che sostiene l'Ucraina». A Washington permane la convinzione che la posizione americana è condivisa ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) Dagli Stati Uniti arriva un sonoro schiaffo allae all'idea che in caso didel centrodestra alleper l'Italia ci possa essere un futuro lontano dall'attuale schieramento internazionale. Gli Usa non temono affatto una situazione da «del» in Italia dopo lee non pensano ciun cambiamento di linea dell'Italia riguardo la guerra in Ucraina. «Non crediamo - ha detto un rappresentante della Casa Bianca, rispondendo alle domande dei giornalisti italiani, a margine dei lavori dell'Assemblea generale Onu - che, al di là dei risultati, l'Italia uscirà e si sfilerà dalla coalizione che sostiene l'Ucraina». A Washington permane la convinzione che la posizione americana è condivisa ...

