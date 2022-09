Non sai come affrontare una difficoltà? Segui questi consigli di Padre Pio (Di giovedì 22 settembre 2022) I Santi sono fonte di ispirazione per dare quella scossa alla nostra vita che ci permette di affrontarla in modo diverso. Uno di questi è Padre Pio da Pietrelcina. Ci accompagna con alcuni suoi semplici ma efficaci insegnamenti di vita. I consigli di Padre Pio È uno dei Santi più amati ed invocati al mondo. Lui, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 22 settembre 2022) I Santi sono fonte di ispirazione per dare quella scossa alla nostra vita che ci permette di affrontarla in modo diverso. Uno diPio da Pietrelcina. Ci accompagna con alcuni suoi semplici ma efficaci insegnamenti di vita. IdiPio È uno dei Santi più amati ed invocati al mondo. Lui, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

heather_parisi : La libertà di scelta non è una questione di numeri ma di valori, gli stessi che sono stati traditi a #Bibbiano Ne… - fleinaudi : E se gli italiani decidessero di non votare tutti coloro che chiedono e promettono scostamenti di bilancio (cioè, n… - borghi_claudio : @ChuckEl95672409 Chissà se qualcuno capirà perché anche un singolo voto conta sempre? Non sai quando servirà ma prima o poi servirà. - UnUomoDiChiesa : @Mirettismo20 @rabiotmachia 'Ero ad allenamento, quando il mister si avvicina e mi fa 'Dovresti giocare basso' e io… - Grazia583 : RT @as171221: Eccoti finalmente 6arrivata E 6qui non sai quanto mi 6mancata SperavoTUesistessi però non immaginavo tanto 6il primoMIOpensie… -