“Non può guarire”. Simona Ventura choc sulla grave malattia del compagno (Di giovedì 22 settembre 2022) Sono legati da diversi anni e, come hanno dimostrato numerose volte attraverso foto, interviste e storie social, il sentimento che tiene uniti e innamoratissimi Simona Ventura ed il compagno Giovanni Terzi è genuino, forte. Uno c’è sempre per l’altro e viceversa, in salute e malattia. Come quella del giornalista. Come sta attualmente? Il primo a parlare di questa brutta malattia è stato lo stesso Giovanni Terzi. Aveva ritenuto necessario trattare il delicato argomento riguardante la dermatomiosite amiopatica, di cui soffre da anni, in occasione del lockdown dovuto alla pandemia da Covid. Proprio in quella situazione di emergenza sanitaria, la metà di Simona Ventura ha saputo di essersi malato. Da quel momento non ha smesso di lottare, ma tale male resta sempre una ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 22 settembre 2022) Sono legati da diversi anni e, come hanno dimostrato numerose volte attraverso foto, interviste e storie social, il sentimento che tiene uniti e innamoratissimied ilGiovanni Terzi è genuino, forte. Uno c’è sempre per l’altro e viceversa, in salute e. Come quella del giornalista. Come sta attualmente? Il primo a parlare di questa bruttaè stato lo stesso Giovanni Terzi. Aveva ritenuto necessario trattare il delicato argomento riguardante la dermatomiosite amiopatica, di cui soffre da anni, in occasione del lockdown dovuto alla pandemia da Covid. Proprio in quella situazione di emergenza sanitaria, la metà diha saputo di essersi malato. Da quel momento non ha smesso di lottare, ma tale male resta sempre una ...

GiuseppeConteIT : Per noi la povertà non è una colpa: a tutti può capitare in un momento così difficile di perdere il lavoro, di perd… - martaottaviani : #Putin ormai è fuori controllo, pronto a mandare il suo Paese al macello con forze che sa di non avere. Da uno così… - ItaliaViva : 'Non bisogna mai scadere nella retorica del “non si può fare”, perché invece si può, basta crederci e provarci. E c… - sbroart : @davcarretta Può anche essere che colpisca obiettivi NATO/USA su suolo europeo utilizzando armi ipersoniche, ma equ… - Daviderel4 : RT @ilruttosovrano: Non ci si può distrarre un attimo che spunta qualcuno di Fratelli d'Italia a fare il saluto fascista ai funerali, ma an… -