Non c'è pace dopo l'alluvione: forte terremoto nelle Marche (Di giovedì 22 settembre 2022) dopo l'alluvione anche il terremoto nelle Marche. È di 4.1 l'intensità della scossa di terremoto registrata a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, dalla sala sismica Ingv di Roma. La prima stima provvisoria della magnitudo aveva fissato una intensità fino a 4.4, rivisto dopo la lettura di nuovi dati. L'epicentro è stato registrato a una profondità di 24 chilometri. A seguito dell'evento sismico registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. La scossa è stata seguita ad un minuto di distanza, alle 12.25, da un ulteriore evento di magnitudo 3.6. Dalle prime verifiche effettuate, l'evento - ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022)l'anche il. È di 4.1 l'intensità della scossa diregistrata a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, dalla sala sismica Ingv di Roma. La prima stima provvisoria della magnitudo aveva fissato una intensità fino a 4.4, rivistola lettura di nuovi dati. L'epicentro è stato registrato a una profondità di 24 chilometri. A seguito dell'evento sismico registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. La scossa è stata seguita ad un minuto di distanza, alle 12.25, da un ulteriore evento di magnitudo 3.6. Dalle prime verifiche effettuate, l'evento - ...

demagistris : Il segretario NATO ordina di mandare più armi in Ucraina e produrne ancora di più e dice è come per i vaccini in pa… - Mov5Stelle : La pace va costruita faticosamente tutti i giorni. Ci vorrà del tempo ma se non lavoreremo per raggiungere un cessa… - demagistris : Non votate chi ci sta portando verso la catastrofe di una guerra mondiale, solo @unione_popolare è dall’inizio paci… - SimoSuozzo : RT @gloquenzi: 'Ma non si dica che Puntin non vuole la pace' (cit.) - CaioMarioValer1 : RT @michele_geraci: Questo ulteriore pacchetto è indicazione che le #Sanzioni precedenti hanno funzionato, per esempio la pace in #Ucraina… -