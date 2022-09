Nina Ricci gender - fluid | il nuovo direttore creativo è Harris Reed

FNW_IT : Nina Ricci: Harris Reed è il nuovo Direttore Artistico - HOPEGL0W : Nina Ricci Fall/Winter 2007 - MariaGi96964807 : @settecoppeotto @IsabellaCesarin Ho 'sbirciato',mi è piaciuto e pur conscia della mia abissale ignoranza lo frequen… - x_evenings_x : RT @diorangxl: Nina Ricci Fall 2021 RTW - ifruitsbasket : @REQUIV6M ….nina ricci -

'Sono onorato di annunciare la mia nomina a nuovo Direttore Creativo della maison. Sia per la moda che per le fragranze '.cambia registro E fu così che la maison fondata da ...Il 26enne designer Harris Reed è il nuovo direttore creativo della maison francese, attualmente gestita dal gruppo spagnolo Puig (Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier). Reed presenterà la sua collezione di debutto i primi mesi del 2023. Nato a Los Angeles ...Così l'astro nascente della moda avant-garde londinese porterà il suo immaginario romantico e non binario nella casa di moda francese.La griffe parigina ha affidato la sua Direzione Artistica al giovane designer Harris Reed, astro nascente delle passerelle londinesi noto per le sue creazioni gender fluid, che svelerà il suo lavoro ...