Nicole Daza sposa sexy per Marcell Jacobs | i dettagli dei look nuziale

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 22 settembre 2022) Non potevano essere più romantiche di così le nozze di. Con una cerimonia al tramonto in riva al Lago di Garda, a Gardone Riviera, sotto un arco di fiori bianchi il campione olimpico di atletica ha giurato amore eterno alla donna con cui fa coppia da 4 anni. C’erano 170 invitati pronti a gioire e sognare con loro, tra cui Gianmarco Tamberi e la sua neoChiara Bontempi e il presidente del CONI Giovanni Malagò. E poi i piccoli di casa, Anthony e Megan, dolcissimi al matrimonio di mamma e papà. La cerimonia Gli sposi durante la cerimoniaDopo l’addio al nubilato e quello al celibato pazzerelli, la cerimonia è stata un sogno ad occhi aperti.è arrivato in barca alla Torre San Marco, dove si è svolto il rito civile, ...