Nepi Molineris: "La pratica dello sport deve essere un diritto per tutti e non una conquista personale" (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "La pratica sportiva non è e non deve rappresentare una conquista personale, o un obiettivo individuale, ma un diritto uguale per tutti". Lo ha ribadito con forza il direttore generale di sport e Salute Diego Nepi Molineris nel suo intervento alla Conferenza internazionale sugli impianti sportivi sostenibili e accessibili che si sta svolgendo a Praga, nel quadro delle attività relative alla Presidenza Ceca del Consiglio dell'Unione europea e in vista del lancio della Settimana Europea dello sport – BeActive, in programma dal 23 al 30 settembre. Nel panel sulla "Parità di accesso agli impianti sportivi", Nepi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Laiva non è e nonrappresentare una, o un obiettivo individuale, ma unuguale per". Lo ha ribadito con forza il direttore generale die Salute Diegonel suo intervento alla Conferenza internazionale sugli impiantiivi sostenibili e accessibili che si sta svolgendo a Praga, nel quadro delle attività relative alla Presidenza Ceca del Consiglio dell'Unione europea e in vista del lancio della Settimana Europea– BeActive, in programma dal 23 al 30 settembre. Nel panel sulla "Parità di accesso agli impiantiivi",...

