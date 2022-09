Nella capitale del Reddito di Cittadinanza, 180 percettori lavorano anche (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella capitale del Reddito di Cittadinanza, dove, tra Napoli e provincia, si contano ben 446mila beneficiari ognuno dei quali intasca un sussidio di circa 630 euro al mese, c’è anche chi lavora. Nel senso, ci sono anche percettori che prestano la loro opera a favore del Comune. Ne dà notizia l’assessore al verde di Palazzo San Giacomo, Vincenzo Santagada: “Ad oggi, sono circa 180 i percettori ingaggiati, con una età media di 35 anni – spiega il rappresentante della giunta Manfredi – Questi sono già tutti al lavoro sul territorio cittadino. Ma contiamo di raddoppiarli, raggiungendo presto il numero di 360, come, del resto, prevedevano i progetti del 2022”. “Per l’anno prossimo, poi – continua l’assessore – siamo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –deldi, dove, tra Napoli e provincia, si contano ben 446mila beneficiari ognuno dei quali intasca un sussidio di circa 630 euro al mese, c’èchi lavora. Nel senso, ci sonoche prestano la loro opera a favore del Comune. Ne dà notizia l’assessore al verde di Palazzo San Giacomo, Vincenzo Santagada: “Ad oggi, sono circa 180 iingaggiati, con una età media di 35 anni – spiega il rappresentante della giunta Manfredi – Questi sono già tutti al lavoro sul territorio cittadino. Ma contiamo di raddoppiarli, raggiungendo presto il numero di 360, come, del resto, prevedevano i progetti del 2022”. “Per l’anno prossimo, poi – continua l’assessore – siamo ...

