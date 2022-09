Nela | Napoli | che bella squadra! Spalletti è bravo | molto capace | ha fantasia' '

(Di giovedì 22 settembre 2022) "Ilè unasquadra, merito di ADL, Kim e Kvara ottimi calciatori" Sebino, ex difensore, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb a margine del Festival dello Sport a Trento. Queste le sue parole: "È da capire che campionato è, squadre forti le abbiamo viste, l'Inter lo è al netto dei risultati, Milan ehanno dato dimostrazione. -afferma- C'è anche la Lazio, perché no, ma è chiaro che spostaarrivare quarto o quinto. La Roma non ha incominciato male, c'è grande entusiasmo, sempre sold out. C'è un bell'ambiente". Con l'Udinese è stata pesante, con l'Atalanta differente... "L'Udinese anche l'anno scorso giocava un ottimo calcio, ma pare che sia per tutti un problema giocare contro la squadra di Sottil. Sconfitta diversa contro l'Atalanta, ha ...

"Kim e Kvataskhelia sono ottimi giocatori, ilcorre per lo scudetto. Spalletti lo conosco bene, è bravo, molto capace, ha fantasia" L'ex giocatore della Roma e del, Sebino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com dal Festival dello sport di Trento. Tra le altre cose, ha espresso il suo parere sullodando il mercato di De ...