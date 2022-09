Nela: «Che bello il Napoli. Merito di De Laurentiis, che ha abbassato il monte ingaggi senza ridurre la qualità» (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex giocatore della Roma e del Napoli, Sebino Nela, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com dal Festival dello sport di Trento. Tra le altre cose, ha espresso il suo parere sul Napoli lodando il mercato di De Laurentiis. “Che bella squadra. Spalletti lo conosco bene, è bravo, molto capace, ha fantasia. Qua è giusto dare i meriti del presidente che ha abbassato il monte ingaggi di 35-40 milioni senza togliere qualità a questa squadra. Kim e Kvaratskhelia sono ottimi giocatori, il Napoli corre per lo scudetto”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex giocatore della Roma e del, Sebino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com dal Festival dello sport di Trento. Tra le altre cose, ha espresso il suo parere sullodando il mercato di De. “Che bella squadra. Spalletti lo conosco bene, è bravo, molto capace, ha fantasia. Qua è giusto dare i meriti del presidente che haildi 35-40 milionitoglierea questa squadra. Kim e Kvaratskhelia sono ottimi giocatori, ilcorre per lo scudetto”. L'articolo ilsta.

